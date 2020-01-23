منصور السرهيد: زيارات «أصدقاء المعاقين» ضمن برنامج عمل الفريق لتعزيز حقوق «ذوي الإعاقة»

أكد نائب رئيس فريق أصدقاء المعاقين وعضو المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة منصور السرهيد عن متابعة الفريق زياراته الميدانية للأسواق والمجمعات التجارية وكانت المحطة الثانية في مجمع الأفينيوز.

وأشار السرهيد في تصريح صحافي، أن هذه الزيارات تأتي ضمن برنامج عمل الفريق لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريف المجتمع في حقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة وأساليب ووسائل حمايتها بالإضافة إلى التركيز على أن كل حق يقابله واجب وضرورة قيام الجميع بالمساهمة والتواصل مع بعضهم البعض والتصدي لظاهرة التعدي على حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز الثقة وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة بشكل كامل وبصورة فعالة.

وأكد السرهيد أن هذا النشاط يأتي ضمن استراتيجية عمل تهدف لنشر الوعي في حقوق ذوي الإعاقة وتعزيزها وحمايتها بشكل عام وإيمانا من الفريق بأهمية ترسيخ ثقافة ومفهوم قانون 8 / 2010 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وأن كل ما يقوم به الفريق من عمل هو بتوجيه مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، التي تعمل وتجتهد بكل إخلاص في عملها لخدمة أبنائنا من ذوي الإعاقة وفي إطار القانون الذي أحدث تطور في الهيئة من وإلى في فترة عملها وهذه شهادة عن قرب بما نراه من عمل حتى في خارج نطاق العمل والمتواصل والذي تكلل بالنجاح بالإضافة إلى تواصلها مع جميع أخوانها من ذوي الإعاقة وجمعيات النفع العام والنوادي الخاصة لذوي الإعاقة ومشاركتها بحضور أغلب أنشطتهم سوى محلية وحتى الخارجية منها.

وأوضح السرهيد، أن إنجازات الدكتورة شفيقة العوضي على أرض الواقع نراها منها تطبيق نظام الميكنة وأرشفة جميع الملفات الخاصة بالمعاقين وتقليص أغلب الدورات المستندية للمعاق من خلالها وتفعيل بعض القرارات التي لم تفعل سابقا.

وأختتم السرهيد تصريحه أن هذه كلمة حق يجب أن تقال بحق الدكتورة شفيقة العوضي القيادية بمعنى الكلمة مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، والتي دائماً تعمل وتجتهد وتبذل بكل إخلاص في عملها ولا تزال لإخواننا من ذوي الإعاقه في إطار قانون ذوي الإعاقة الذي أحدث تطور في الهيئة من وإلى في فترة عملها وهذه شهادة عن قرب بما نراه في الدكتورة الفاضلة من عمل حتى في خارج نطاق العمل والمتواصل والذي تكلل بالنجاح بالإضافة إلى تواصلها مع جميع إخوانها من ذوي الإعاقة والجمعيات النفع العام ونوادي الخاصة لذوي الإعاقة ومشاركتها بالحضور أغلب أنشطتهم سوى محلية أو خارجية.