«عدسة البيئة»: «الصرد البني» يرفع عدد الطيور المسجلة إلى 414 طائرا

قال رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي اليوم الجمعة إنه تم رصد طائر «الصرد البني» في محمية الجهراء ليرتفع عدد أنواع الطيور المسجلة في الكويت إلى 414 طائرا.

وأضاف الحجي لوكالة الأنباء الكويتية أنه مع بداية العام الحالي تم رصد طائر الصرد البني الذي يعد من الجوارح الصغيرة في محمية الجهراء موضحا أن آخر طائر تم رصده في الكويت هو دجاجة الماء بيضاء الصدر في عام 2019.

وذكر أن طائر الصرد البني يمتاز بألوانه الجميلة وذيله الطويل نسبيا الذي يوجد على أطرافه ريشتان كما يتشابه الذكر والانثى منه بالالوان ويعد اقرب الطيور شبها بـ«الاشول» وهو صرد احمر الذيل.

وبين أنه بعد اصطياد طائر الصرد لفريسته يقوم بتعذيبها وسلخها اثناء تعليقها وغالبا ما يترك فرائسه معلقة وهي تتلوى ألما ويطير مغردا بعيدا ومن ثم ينقض عليها ليلتهمها موضحا انه هذا سبب تسميته بـ«جزار الطيور».

ولفت إلى أن هذا الطائر يفضل الاماكن البارزة والعالية من اغصان الاشجار لاسيما الاغصان العارية من الاوراق وعند طيرانه ينخفض الى الاسفل ليحلق على ارتفاع اقل من متر عن سطح الارض وعند اقترابه من المكان المقصود يرتفع اليه تدريجيا.

وافاد الحجي بان الصرد البني غير موجود في البلاد العربية بل ينتشر في شرق اسيا خصوصا في الصيف ويهاجر في الشتاء الى الجنوب ويعتبر وصوله للجزيرة العربية في هذا الوقت غير طبيعي ونادرا جدا لذلك يحرص محبو الطيور على تصوير هذا الحدث الاستثنائي التي تحتضنه محمية الجهراء.

وأوضح أن طائر الصرد البني له تسميات اخرى من ابرزها «ابو الريب» او «الدقناش» في حين يطلق اهل شبه الجزيرة العربية عليه تسميات اخرى من اهمها «حمامي» و«صبري» و«ابو العلا» مشيرا إلى أنه من فصيلة الصرود التي نهى الاسلام عن قتلها.

وقال الحجي إن طيور الصرد قادرة على الهجرة والانتقال مسافات طويلة جدا حيث تبلغ المسافة التي تحلقها كل عام بقصد الهجرة حوالي عشرين الف كيلومتر.

واكد أن الهيئة العامة للبيئة حريصة على حماية الكائنات الفطرية بكل انواعها حتى اصبحت المحميات مكانا آمنا لاحتضان الطيور خصوصا مع قانون تجريم منع الصيد ووضع قوانين جديدة رادعة للعابثين في الحياة الفطرية.