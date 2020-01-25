سمو الأمير يهنئ حاكم عام استراليا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الجنرال ديفيد هارلي حاكم عام استراليا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة الجنرال ديفيد هارلي حاكم عام استراليا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.