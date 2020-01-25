سمو الأمير يعزي الرئيس التركي بضحايا الزلزال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولاسر ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا ومئات المصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات سائلا سموه الباري جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية املا سموه رعاه الله ان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولاسر ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا ومئات المصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.