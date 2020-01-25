ممثل سمو الأمير يتوجه غداً للسعودية لحضور ختام «مهرجان الابل»

بحفظ الله ورعايته يغادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يوم غد الاحد الأول من جمادى الثاني 1441 ه الموافق 26 من يناير 2020.

متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة موجهة الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وذلك لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل الرابع الذي سيقام بمدينة الرياض.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.