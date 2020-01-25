«بلدية الفروانية»: مخالفة 38 بائع متجول.. وقطع التيار عن 70 عقاراً مخالف

استمراراً لحملات الميدانية التى تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة أوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ نفذت امس اللجنة جولة مكثفة شملت مداهمة الاسواق العشوائية وضبط الباعة الجائلين ، وشارع السكراب بمنطقة الحساوي ، وقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة والتى يترأسها مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه بتواجد ميداني لمدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق سعد الخرينج ونائب رئيس الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء وعضو لجنة العزاب أحمد الشمري و قائد منطقة الجليب العقيد إبراهيم الدعي.

وفي هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه بأنه تم وضع خطة عمل جديدة لحملات مفاجئة مكملة للحملات اليومية التى تنفذها الجهات الرقابية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية تشمل الخطة المخازن المخالفة داخل العقارات التى تم رصدها من قبل الفرق الرقابية الميدانية.

وتابع صرخوه بأنه يتم مداهمة الاسواق العشوائي بشكل دوري وعلى عدة فترات يتم خلالها ضبط الباعة الجائلين ومصادرة المواد ويتم إتلافها على الفور حيث تم مصادرة حمولة 8 لوريات من الملابس المستعملة من سوق الحريم فضلا عن مصادرة حمولة 6 لوريات من السكراب والاثاث المستعمل والاجهزة الكهربائية ومصادرة حمولة 7 لوريات من الخضار والفواكه، لافتاً إلى أنه تم تحرير 38 مخالفة بائع متجول.

وأضاف صرخوه بانه تم قطع التيار الكهربائي عن 70 عقاراً مخالفة بشارع محمد بن القاسم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء لمخالفتهم أنظمة البلدية.

وأشار صرخوه إلى أنه سيكون هناك ضربات قوية بشكل مفاجئ خلال الأيام المقبلة ضمن الخطة المرسومة للقضاء على المخازن المخالفة، ومن يقوم بتزويدها بالبضائع والمواد الغذائية، مؤكداً على أن معظم تلك المخازن تم قُطع التيار الكهربائي عنها بالسابق.

وشدد صرخوه على جميع الاجهزة الرقابية بتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين دون تهاون وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وصولا للابعاد الاداري.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين الى الاتصال على الخط الساخن «139» الذي يعمل على مدار الساعه أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.