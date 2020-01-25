مستشفى «جابر»: إجراء أول عملية استئصال جذري للكلية بتقنية «الروبوت»

كشف رئيس وحدة جراحة المسالك البولية في مستشفى جابر، اختصاصي أول جراحة مسالك بولية في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك، وأستاذ مساعد في كلية طب جامعة الكويت الدكتور سعد العبدالهادي الدوسري عن إجراء أول عملية استئصال جذري لكلية مريض بواسطة تقنية الروبوت «الدافينجي» في مستشفى جابر، موضحاً أن العملية تكللت بنجاح كبير، بالاشتراك مع فريق وحدة جراحة المسالك بالمستشفى.

وأكد الدوسري أن إدخال مثل هذه التقنية إلى مستشفى جابر يعد خدمة كبيرة تصب في صالح المرضى من المواطنين، خصوصاً في وحدة جراحة المسالك البولية.

وأضاف: من العمليات التي يمكن أن يجريها الروبوت بدقة عالية استئصال البروستاتا الجذري، واستئصال ورم من الكلى، واستئصال الكلية الجذري، واستئصال المثانة مع تحويل مسار البول، واستئصال أورام الغدة الكظرية، وتعديل العيب الخلقي في حوض الكلى.

من جهته قال اختصاصي أول المسالك البولية بمستشفى جابر الدكتور محمد عبدالمحسن الغانم أن استخدام تقنية الروبوت في العمليات الجراحية تمكن المريض من مغادرة المستشفى بوقت قياسي في خلال 48 ساعة، والعودة سريعاً إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، مبيناً أن العمليات العادية بالفتح الجراحي تطول معها فترة البقاء بالمستشفى.