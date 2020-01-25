محافظ الأحمدي يتابع الاستعدادات الأمنية للاحتفال بالأعياد الوطنية

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح ، على الدور الذي يضطلع به القطاع الأمني في الشؤون الحياتية اليومية وفي كل الاحوال إجمالاً وفي المناسبات العامة والاعياد الوطنية وغيرها على نحو خاص في ظل الكثافة الجماهيرية التي تشهدها منوها الى ضرورة انتهاج افضل السبل التي تكفل أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ، منوها بجهود رجال الامن الحثيثة في المحافظة وجهودهم الاعتبارية خلال الاعياد الوطنية من خلال تأمين تحركات الجمهور من وإلى مواقع احتفالات المحافظة بالاعياد الوطنية 2020 بسهولة ويسر ، وبذل اقصي الجهد لتأمين أجواء احتفالية من شأنها إسعاد جميع المشاركين ، موجها الدعوة الى كافة الأهالي لحضور الاحتفالات بمدينة الأحمدي .

وخلال ترؤسه امس اجتماع اللجنة الامنية لاحتفالات محافظة الاحمدي بالاعياد الوطنية ، اطلع المحافظ على اخر استعدادات القطاعات الامنية المختلفة بالمحافظة لاحتفالات هذا العام ، مؤكدا أن الاحتفالات الوطنية مناسبة عزيزة على كل مواطن ومقيم على أرض كويتنا الحبيبة ، مثمنا الحرص على تكثيف العلامات الارشادية وتوفير مواقف كافية للسيارات ، وتدارك أي سلبيات شهدتها الاحتفالات السابقة خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير.

حضر الاجتماع مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي ، وقيادي وممثلي القطاعات الامنية المختلفة المعنية بالاحتفالات .