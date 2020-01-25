الدماك: «الأشغال» مستعدة لدعم المزارع الكويتي وحل جميع المشاكل

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله محمد الدماك أنه وجد كل ترحيب واستجابته لمطالب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين التي قدمت لوكيل وزارة الأشغال العامة إسماعيل الفيلكاوي والذي أكد وقوفه إلى جانب إخوانه المزارعين ودعمهم والسعي لتلبية جميع مطالبهم التي تجعلهم يستمرون في عملهم الزراعي بكل أريحية من أجل هذا البلد المعطاء والذي أكد على حد قوله أن وزارة الأشغال مستعدة لدعم المزارع الكويتي وحل جميع المشاكل التي قد تعترض مسيرة الزراعة في الكويت وهذا الأمر مهمة جميع وزارات الدولة للوقوف إلى جانبهم سواء في المناطق الزراعية في شمال البلاد في منطقة العبدلي الزراعية وجنوبها في الوفرة وفي الوسط في مزارع الصليبية .

وكشف الدماك في تصريح صحفي بعد لقائه وكيل وزارة الأشغال إسماعيل الفيلكاوي أن من بين المطالب التي تقم بها مجلس إدارة الاتحاد ضرورة وضع لوحات إرشادية قبل التقاطعات الكبيرة في مناطق الوفرة والعبدلي الزراعية مع زيادة المطبات الصناعية وذلك لإلزام قائدي المركبات على تخفيف السرعة لمنع الحوادث المتكررة التي تحدث بسبب رعونة واستهتار بعض قائدي المركبات خاصة في زيادة عدد رواد المزارع في أيام الربيع مما تسبب في العديد من الحوادث التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء ووعدنا الوكيل الفيلكاوي سوف يعمل جاهدا في وضع اللوحات الارشادية والمطبات الاصطناعية وحتى اذا تطلب الأمر وضع إشارات ضوئية بالتعاون مع الإدارة العامة لهندسة الطرق في وزارة الداخلية للحفاظ على أرواح رواد المزارع من المواطنين والمقيمين .

وأشار الدماك أن من بين المطالب توصيل المياه المعالجة لمزارع الوفرة والعبدلي خاصة بعد ازدياد عدد ملحوظ في المزارع والتي تحتاج إلى إيصال المياه المعالجة لها مع زيادة ضخها والصيانة الدورية للبايبات والاستعجال في وجود فرق طواري لحل أي مشكلة تواجه انقطاع المياه المعالجة في المناطق الزراعية وقد كانت ردود وكيل وزارة الأشغال العامة إسماعيل الفيلكاوي تلثج الصدر خاصة من ناحية تفهمه لطبيعة عمل المزارع والجهد الكبير الذي يقوم به للاستمرار في الأمن الغذائي .

وأوضح العازمي أن من ضمن المطالب التي تم تقديمها لوكيل وزارة الاشغال في إعادة صيانة الأسفلت في طرق 500 ، 600 ، 800 المؤدية إلى مزارع الوفرة وكذلك افتتاح مدخل لطريق 700 المسمى حاليا مدخل أم صفق حتى يسهل دخول المزارعين لمزارعهم القريب إلى طريق 700 ففي الوقت الحالي وعلى مدى سنوات يستخدم المزارعين القادمين من مدينة الكويت طريق 800 للذهاب إلى مزارعهم الواقعة على طريق 700 وسوف يوفر افتتاح هذا الطريق اختصار العديد من الكيلومترات .

وأختتم الدماك تصريحه أن اللقاء مع وكيل وزارة الأشغال العامة كان مثمرا لأبعد الحدود واستطاع مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين أن يصل بمطالبه الهامة لوزارة الأشغال والتي نأمل أن يتم تنفيذها على أرض الواقع في القريب العاجل .