قنصلية الكويت بهونغ كونغ تدعو للتريث في السفر بسبب “كورونا”

دعا القنصل العام الكويتي في هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف اليوم السبت المواطنين الكويتيين الى التريث في السفر الى هونغ كونغ ومكاو اثر تفشي فيروس «كورونا الجديد» في الصين.

وقال السيف في تصريح هاتفي لوكالة الانباء الكويتية ان سلطات هونغ كونغ أعلنت اعلى مستوى من حالات الطوارئ لمواجهة «كورونا الجديد» وإغلاق المدارس حتى ال17 من فبراير المقبل اضافة الى إلغاء الماراثون المزمع إقامته بعد اسبوعين.

وأوضح ان ذلك جاء اثر تأكيد إصابة خمس حالات بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس «كورونا الجديد» بالاضافة الى 107 حالات مشتبه باصابتها بالعدوى.

واضاف السيف ان القنصلية الكويتية خصصت رقما للطوارئ للرد على استفسارات المواطنين الكويتيين ومساعدتهم من خلال الاتصال على الرقم 0085298211669.

وكانت سفارة الكويت ببكين قد دعت اول من امس الخميس المواطنين الكويتيين إلى توخي الحذر والحيطة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من عدوى فيروس «كورونا الجديد».

وسجلت السلطات الصينية 41 حالة وفاة و1297 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا الجديد» في عموم البلاد من بينها 237 إصابة في حال حرجة.