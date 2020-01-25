وزير الصحة: تفعيل الخطط المعتمدة عالميا للحد من انتقال “كورونا” الجديد

قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن الوزارة بناء على توجيهات مباشرة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقوم باتخاذ كل الاجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية من خلال تفعيل خطط العمل المعتمدة عالميا للحد من انتقال فيروس “كورونا” الجديد.

وأضاف الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات المتبعة عالميا فور التأكد من أنباء تفشي الفيروس الجديد بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض.

ولفت إلى أن «الصحة» حرصا منها على استيعاب خطط العمل بأعلى الدرجات وممارستها عمليا قامت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعقد ورشة تدريبية لتعزيز بناء القدرات الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية في الفترة من 21 إلى 23 الجاري.

وذكر أنه شارك في الورشة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وعدد من الجهات المعنية منها إدارة الصحة العامة قسم صحة الموانئ والحدود وإدارة منع العدوى وإدارة الطوارئ الطبية وإدارة الوقاية من الاشعاع والادارة العامة للطيران المدني واللجنة الدائمة لفريق الطوارئ الصحية والمراقبة الجوية وخدمات المطار.

وأضاف انه من بين الجهات المشاركة شركة «ناس» للخدمات الأرضية وشركة «كاسكو» لخدمات الاطعام والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وإدارة المنافذ والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية وقسم القوارض والحشرات وغيرهم.

وأهاب الوزير الصباح بالجميع ضرورة تحري الدقة في تتبع المعلومات المتعلقة بالمرض من خلال استقائها من المصادر الطبية الرسمية المحلية والعالمية مشددا على حتمية التأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها.