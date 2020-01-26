بلدية «مبارك الكبير»: رفع حمولة 14 نساف و6 سيارات مهملة وتبديل 500 حاوية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات ميدانية لتنظيف منطقتي العدان والقصور في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة “#خلها_نظيفة” للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالإنابة بمحافظة مبارك الكبير خالد العازمي أن الجولة قد انطلقت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحآ وانتهت في الواحدة ظهرا مشيرا إلى أن الجولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة.

وأوضح العازمي أن الارتقاء بمستوى النظافة يأتي على رأس الأولويات مشيرا في هذا الصدد إلى أن خطة أعمال التنظيف بالمحافظة تسير وفق ماهو مخطط له في جميع المناطق بشكل عام من استبدال الحاويات القديمة بأخرى جديدة وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كافة المخلفات وكل مايشوه المنظر العام بالمناطق.

وأشار العازمي إلى أنه قد تم رفع ونقل حمولة 14 نساف من المخلفات التي تمثلت في رفع المخلفات الناتجة عن التنظيف الآلي واليدوي للشوارع الداخلية والخارجية فضلا عن مخلفات تنظيف الشواطئ الساحلية إلى جانب رفع 6 سيارات مهمله وسكراب ومعروضة للبيع بعد انتهاء الفترة القانونية لملصق الإنذار وتبديل 500 حاوية قديمة بجديدة.

وأضاف العازمي أن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بمناطق المحافظة أولا بأول مشيرا في هذا الخصوص إلى أن أي تقاعس أو تقصير يثبت بحق أي شركة تنظيف ستتم تطبيق الجزاءات والغرامات المالية ببنود العقد المبرم بين البلدية وشركة التنظيف مؤكدا على عدم تهاون المفتشين في تطبيق القانون بحق الشركات المقصرة.