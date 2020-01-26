ممثل سمو الأمير يتوجه إلى السعودية لحضور ختام «مهرجان الإبل»

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل الرابع والذي سيقام بمشيئة الله تعالى ظهر اليوم بمدينة الرياض دعما للجوانب التراثية والثقافية.

وقد كان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من: معالي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر دعيج الإبراهيم الصباح ومعالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ومعالي الشيخ الدكتور علي سالم العلي الصباح ومعالي الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح.

كما ضم الوفد الرسمي كلا من: معالي المستشار بديوان سمو ولي العهد الدكتور حمود محمد العتيبي ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح ومعالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.