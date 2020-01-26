ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يصل إلى الرياض لحضور حفل ختام مهرجان الإبل

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل الرابع والذي سيقام بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض ظهر اليوم.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي خالد الجابر الصباح وأعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.