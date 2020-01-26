«التربية»: تدوير المدراء العامين ونقل مدراء الإدارات ومراقبي الخدمات في المناطق التعليمية

أعلنت وزارة التربية اليوم عن إجراء تدوير في صفوف المدراء العامين ونقل مدراء الإدارات «التعليمية والإدارية» ومراقبي الخدمات في المناطق التعليمية، وكانت كالتالي:

نقل مدير منطقة الجهراء التعليمية إلى منطقة حولي التعليمية، ونقل مدير منطقة مبارك الكبير منصور الديحاني إلى الأحمدي، ومدير منطقة حولي منصور الظفيري الى الفروانية، ومدير الشؤون التعليمية في الاحمدي حمد السعيد الى الجهراء، ومدير الشؤون التعليمية بالجهراء حمود العنزي الى الفروانية، ومديرة الشؤون التعليمية في حولي دلال الناهض من حولي الى العاصمة، وشكرية السعيدي مديرة الشؤون التعليمية من العاصمة الى مبارك الكبير، وفهد العجمي مدير الشؤون التعليمية في الفروانية الى الاحمدي، ومديرة الشؤون التعليمية في مبارك الكبير ندى المطيري الى حولي، مع استمرار الندب، ومدير الشؤون الادارية في حولي جاسم بوحمد الى العاصمة، وفيصل الجطيلي من مكتب الوزير الى مدير الادارية في مبارك الكبير، واحمد العنزي من العاصمة الى حولي، وفراس علي من مبارك الى الفروانية، وحوراء لاري مدير الادارية بالفروانية الى الاحمدي، ومدير الانشطة في حولي د ماجد العلي الى العاصمة.

ونقل مراقبي الخدمات العامة في المناطق التعليمية كالتالي:

أمين العازمي من الاحمدي الى الجهراء واحمد المطيري من الجهراء الى الاحمدي وناصر الشمري من حولي الى الفروانية وعادل الحربي من ادارة المكتبات الى مبارك الكبير وابتسام العوضي من حولي الى مبارك الكبير وسعد العلاطي من الفروانية الى حولي وبدر الهمشي من الجهراء الى الفروانية وعبدالله العتيبي من الاحمدي الى حولي.