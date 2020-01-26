الوزيرة الفارس: 169 مواطنا استقالوا من «الإسكان»

قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الإسكان رنا الفارس، إن عدد استقالات الموظفين الكويتيين لدى وزارة الإسكان بلغ 169 بواقع 74 في مؤسسة الرعاية السكنية و65 في بنك الائتمان، للفتة الى ان الاستقالات تمت بناء على طلب الموظف وهناك استقالات اعتبارية نتيجة الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول.

وكانت الفارس حضرت اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه ومناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.