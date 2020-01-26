وزير الصحة يترأس اجتماع للتأكد من جاهزية الوزارة لمواجهة فيروس كرونا

ترأس وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اجتماعا موسعا اليوم مع أعضاء اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية لبحث اخر تطورات فيروس كرونا ومتابعة توصيات رفع مستوى القدرات لمواجهة الحدث مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة في الدولة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ان وزير الصحة عقد اجتماعا آخر مع قيادات القطاعات المعنية والادارات والاقسام المختصة في الوزارة وذلك للتأكد من جاهزية القطاعات وخطط الطوارئ لأي مستجدات فيما يخص انتشار فيررس كورنا المستجد.