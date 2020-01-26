وزير الأوقاف: ملتقى الوقف الجعفري يسعى لنشر الوعي بثقافة الوقف

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي ان الامانة العامة للاوقاف تسعى من خلال ملتقى الوقف الجعفري لنشر الوعي بثقافة الوقف ودوره في خدمة الفرد والمجتمع.

جاء ذلك في كلمة القاها العفاسي خلال حفل افتتاح ملتقى الوقف الجعفري التاسع اليوم الاحد برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تحت شعار «ثقافة الوقف والتنمية المجتمعية» الذي تنظمه ادارة الوقف الجعفري بالامانة العامة للاوقاف ويستمر يومين.

واضاف ان الملتقى يسلط الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه الامانة العامة للاوقاف عبر مشاريعها وانجازاتها في مجال الوقف منذ انطلاقتها بموجب المرسوم الاميري رقم 257 لسنة 1993 حيث ساهمت وما زالت من خلال ثمرات اوقاف اهل الكويت السنية والجعفرية تسعى في تطوير العمل الوقفي والخيري كجزء من الواجب الانساني.

واكد ان ذلك يعبر عن الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا ويرسخ دور الوقف في عملية التنمية المجتمعية.

واشار الى ان الملتقى سيناقش من خلال محاوره الرئيسية اثر الوقف على المجتمع والافراد وسيسعى لتقديم رؤية مستقبلية ترسخ قيم الوقف في التشريع والمجالات الاجتماعية والاعلامية بهدف الاستفادة ايضا من وسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ تلك القيم وثقافة التنور الاجتماعي مع الاخذ بالافكار النيرة في هذا المجال.

بدوره قال نائب رئيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب والاستاذ بجامعة المذاهب الاسلامية الايرانية محمد مدني في كلمة الضيوف ان الاوقاف مصدر لسد الحاجات ومصدر عظيم لكي تستوعب اموال المحسنين في امور خيرية لها صفة الاستمرار والديمومة وتحقيق المصلحة العامة للامة بتوفير احتياجاتها وتطويرها والارتقاء بها.

ولفت مدني الى ان الاوقاف تعد شريانا رئيسيا للتقريب بين المسلمين واصحاب المذاهب والاتجاهات المختلفة راجيا من الله عز وجل ان يوفق الجميع لما به الخير في الدين والدنيا.

من جانبه قال عضو اللجنة الاستشارية للملتقى حمزة الاستاذ في كلمة مماثلة ان الوقف احد ابرز وجوه العطاء واحد مصارف الانفاق في سبيل الله النابضة بالحياة والمجسدة لأروع صور التكامل والتنمية الاجتماعية التي نادى بها الدين الاسلامي.

واشار الى ان لوسائل الاعلام والانترنت دور مهم وكبير في التعريف بثقافة الوقف وتنميته واستثماراته في المجتمع وذلك من خلال وصول تلك الوسائل الى المستمع والمشاهد والتأثير فيه مؤكدا ان تناغم العلاقة بين الاعلام وقضايا الوقف يسهل تطويره والارتقاء به.

وكرم الوزير العفاسي على هامش حفل الافتتاح كبار الواقفين وضيوف الملتقى وافتتح المعرض المصاحب للملتقى لاستعراض اجنحته ومقتنياته.