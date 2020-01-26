سمو الأمير يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة حاضرة الفاتيكان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس رئيس دولة حاضرة الفاتيكان.

وهذا نصها: “الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت لقد سررت باستلام رسالة المعايدة التي وجهتموها إلينا بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة واشكركم على هذه اللفتة النبيلة وعلى تمنياتكم الطيبة.

ان السلام هو هبة من الله وتجدد امنيتي بالعمل مع الجميع من اجل المحافظة عليه وبذل كل الجهود الممكنة من اجله كي نمنح الأجيال الآتية مستقبلا وأرضا يليقان بالإنسان الذي خلقه الله و كرمه فوق كل خلائقه.

ونحن نتمنى لشعبكم العزيز وللعالم بأسره الوئام والازدهار.

التمس من الله القدير ان يمن عليكم وعلى محبيكم بدوام العافية ويسدد خطاكم دائما في طريق الخير وان يمنح العلاقات الطيبة والصداقة التي تجمع بلدينا الثبات و النمو وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

من حاضرة الفاتيكان يناير/ كانون الثاني البابا فرنسيس”.