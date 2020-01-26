سمو الأمير يعزي رئيس وزراء استراليا بوفاة والده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى دولة السيد سكکوت ماريسون رئيس وزراء استراليا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده راجيا سموه له ولأسرته جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى دولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء استراليا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.