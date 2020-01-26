جامعة الكويت تفتتح مدرسة لعلوم الآثار بالتعاون مع السفارة الإيطالية

افتتحت جامعة الكويت اليوم الاحد «المدرسة الكويتية الايطالية الشتوية لدراسة علوم الاثار» بعنوان «نظرة على الكويت وغرب آسيا وحوض البحر الأبيض الأبيض المتوسط.. التفاعل والتواصل والتبادل الثقافي» وتستمر خمسة ايام بالتعاون مع السفارة الايطالية لدى البلاد.

وقال عميد كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة الدكتور حمود القشعان في كلمة على هامش الافتتاح ان الاثار التاريخية في الكويت تثبت انها كانت معبرا لكثير من الشعوب والقوافل عبر تاريخ يمتد لاكثر من 300 عام.

واضاف القشعان ان الجامعة بهذا التعاون تطبق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح «كويت جديدة 2035» في تنمية العنصر البشري معربا عن اعتزازه بهذا التعاون القيم مع أفضل جامعة «لاسابينزا- روما» العالمية في مجال الاثار بتواجد خمسة علماء من هذه الجامعة سيقضون أسبوعا كاملا في الكويت.

واشار الى ان عنوان المدرسة يبين مدى اهمية محتواها العلمي معربا عن شكره لجهود للعلماء الذين قدموا من ايطاليا وللقائمين على مختبر الاثار والانثروبولوجيا بالكلية لما يبذلونه من جهد لانجاح اعمال المدرسة.

ومن جانبه قال البروفيسور بقسم علم الآثار بجامعة «لاسابينزا- روما» ماركو راماتزوتي في كلمة له ان المحاضرات خلال هذا الاسبوع سوف تتناول كل ما يخص علم الاثار والخلفية الطبيعية والتاريخ الجغرافي للمنطقة مبينا ان الهدف من مثل هذه اللقاءات التعرف على تاريخ الحضارات العربية.

وأعرب عن شكره لجامعة الكويت على هذه الدعوة التي تسلط الضوء على عمق هذه الثقافات وعمق العلاقات العربية الاوروبية خاصة مع وجود بعثة التنقيب الايطالية في فيلكا.

والقى راماتزوتي أول محاضرة تناول فيها موضوع علم الآثار والخلفية الطبيعية والتاريخ الجغرافي للتفاعل بين الكيانات العربية في مهد الحضارة من الألفية الخامسة الى الثالثة قبل الميلاد متناولا حضارة سومر بالعراق ودانون في الكويت وماجان في عمان.

ومن جهته قال مشرف مختبر الاثار والانثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن اشكناني في تصريح صحفي عقب المحاضرة ان المدرسة الشتوية لعلوم الاثار هي اول تعاون بين الجامعة والسفارة الايطالية ضمن مهرجان السفارة للعام 2020 بعنوان «هلا ايطاليا».

وافاد اشكناني ان المدرسة تضم خمسة مختصين من علماء الاثار من جامعة «لاسابينزا – روما» والتي تعد من اقدم الجامعات في العالم وتعود لنحو 700 عام مشيرا الى ان العلماء المشاركين مختصين في دراسة اثار العصر البرونزي والحضارات الاولى بالعراق وايران والكويت والبحرين والفترة الهلينستية والفترة الاسلامية.

واوضح انه سيكون هناك ثلاث دورات تدريبية خلال هذا الاسبوع كل منها ست ساعات وكل ساعتين منها تختص بفترة زمنية معنية يعقبها زيارة ميدانية لجزيرة فيلكا في اليوم الاخير للاطلاع على المشروع الكويتي الايطالي المشترك في الجزيرة.

وقال ان في جزيرة فيلكا حاليا بعثة تنقيب ايطالية ضمن المشروع الكويتي الايطالي المشترك للاثار في موقع يسمى «القرينية» والذي يمتد عمره لنحو 600 الى 700 عام ويعد اضخم تنقيب اثري للموقع.

ويبلغ عدد المشاركين 20 طالبا وباحثا من جهات مختلفة ما بين طلبة تخصص الانثروبولوجيا في جامعة الكويت وكذلك من دار الاثار الاسلامية ومن مجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وسيمنحون شهادة معتمدة من جامعة « لاسابينزا – روما».