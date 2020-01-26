رئيس الأركان يفتتح برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي الأول

برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، افتتح صباح اليوم برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي الأول، في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، حيث كان باستقباله لحظة وصوله نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ومساعد آمر كلية مبارك العبدلله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طلب خليفة الفليج، حيث يهدف البرنامج الى تطوير الفهم والوعي لدى الضباط القادة بالسياق الاستراتيجي الوطني والاقليمي وتطوير المعرفة والقدرات التي تساعدهم على «التحليل ، القيادة والادارة ، والتخطيط والتطوير» في المستوى الاستراتيجي العسكري ، وعلى العمل والقيادة المستقلة عند الطلب وفهم وتقييم البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على سير العمليات العسكرية.

من جهته ألقى سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر كلمة عبر من خلالها على اهتمام الجيش الكويتي بتأهيل الضباط القادة على كافة المستويات للارتقاء بقدراتهم للوصول الى قيادة فاعله تساهم بقوة في رسم الأهداف وتخطيط وتنفيذ السياسات التي رسمت به، وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه «الكويت 2035» في المجال العسكري الى واقع حي وملموس.

كما اشاد سعادته بالقائمين على هذا البرنامج ، متمنياً لهم النجاح وأن يعود على المشاركين بالفائدة المرجوة منه ، لتطوير فهمهم ووعيهم للسياق الاستراتيجي الوطني والاقليمي والدولي ، وتطوير معارفهم وقدراتهم على التحليل والقيادة والتخطيط والتطوير على المستوى الاستراتيجي العسكري.