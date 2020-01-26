ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يعود للبلاد بعد حضور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بحفظ الله ورعايته عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه الى أرض الوطن مساء اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل الرابع والذي اقيم بمدينة الرياض.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.