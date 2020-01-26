وزير الإعلام: دعم النشاط الفني والثقافي ركيزة أساسية في توجه الدولة

اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان دعم النشاط الفني والثقافي يمثل ركيزة أساسية في توجه الدولة بما يخدم رسالتها الثقافية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام عقب لقاءات عقدها الوزير الجبري بالوزارة اليوم الاحد مع كل من رئيس واعضاء جمعية الفنانين الكويتيين ورئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الشعبي ورئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي ورئيس مجلس ادارة فرقة المسرح العربي ورئيس مجلس ادارة فرقة مسرح الخليج العربي.

وقال الجبري ان الدولة تعمل على تطوير رسالتها الثقافية والفنية من خلال تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفنان الكويتي بجميع المجالات وتعزيز الشراكة بين وزارة الاعلام وجمعية الفنانين الكويتيين انطلاقا من حرص الجميع على النهوض بمستوى الحركة الفنية في البلاد.

واشاد بالمسارح الكويتية والجهود المبذولة فيها عبر السنين اذ تبوأ من خلالها المسرح الكويتي مركز الصدارة على المستوى الاقليمي وأبهر المهتمين والمتابعين على المستوى العربي لما يقدمه من فن مسؤول ومحتوى هادف ومواهب متعاقبة سطرت مسيرتها بأحرف من نور.

ودعا الى مزيد من تحمل المسؤولية واحتضان الفنانين لاسيما الشباب والعمل على توجيههم وصقل مواهبهم ليواصلوا مسيرة العطاء نحو مزيد من الابداع والتميز بما يعكس ريادة المسرح ودور الكويت الحضاري.

واستمع الوزير خلال اللقاء الى العديد من الآراء والأطروحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير الحركة المسرحية الكويتية مؤكدا تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمسارح الكويتية والقائمين عليها وفق اللوائح المنظمة والمعمول بها.

أما عن الصحافة فقد أكد الوزير على دعم جمعية الصحفيين الكويتية كونها تقوم بأدوار ريادية في احتضان منتسبيها وتقدم لهم كل التسهيلات وتعكس الدور الريادي والحضاري للكويت ومدى تطورها في المجالات الصحفية والثقافية والانسانية.

ولفت الى الدور المهم الذي تضطلع به الجمعية في مسيرة العمل الصحفي والاعلامي منوها بدورها المحوري كمظلة لجميع الصحفيين في الكويت.

من جهته أشاد رئيس جمعية الفنانين الكويتيين عبدالعزيز المفرج وفق البيان بالدعم الكبير الذي يحظى به الفنان الكويتي من الدولة ممثلة بوزارة الاعلام.