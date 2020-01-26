الجارالله: تصريح وزير خارجية الفلبين تجاوز كبير على السلطات الأمنية والقضائية

اعتبر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تصريح وزير خارجية الفلبين الأخير بشأن قضية مواطنة فلبينية وما تضمنه من عبارات “تجاوزا كبيرا على السلطات الأمنية والقضائية في دولة الكويت ويتنافى تماما مع ابسط قواعد التعامل بين الدول”.

واضاف الجارالله في تصريح للصحفيين اليوم الأحد على هامش احتفال سفارة جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة يوم التأسيس “قراءتنا لهذا التصريح انه تهديد من قبل شخص مسؤول” مطالبا اياه ب”إعادة النظر في تلك التصريحات”.

وقال “نأسف بالفعل لهذه التصريحات التي استمعنا إليها من وزير خارجية الفلبين ونعتقد بأن ما تضمنه يشكل تجاوزا كبيرا على السلطات الأمنية والقضائية في دولة الكويت فنحن دولة قانون تسعى الى سيادة القانون وتحقيق العدالة لكل من يحتكم الى القانون في البلاد”.

وردا على سؤال حول تواصل «الخارجية» الكويتية مع القائم بالأعمال الفلبيني لدى البلاد بهذا الشأن أوضح الجارالله ان “القائم بالأعمال الفلبيني حاليا في جولة مع مستشار الرئيس في الخليج والعراق” مضيفا ان سفير الكويت لدى الفلبين يتحرك في هذا الاتجاه.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اعرب امس السبت عن استياء واستنكار الكويت لتصريح وزير خارجية الفلبين بشأن قضية مواطنة فلبينية وما تضمنه من عبارات تعد تجاوزا مرفوضا على اختصاصات السلطات الامنية والقضائية في البلاد ونهجا غير مألوف في تعامل الدول ويتنافى مع ابسط قواعد العلاقات الدولية فضلا عما يمثله من محاولة للتأثير على سير التحقيقات.