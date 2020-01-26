الجارالله: السفير الإيراني وعد باتخاذ موقف من تصريحات الحرس الثوري الأخيرة تجاه الكويت

اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ان «الخارجية» تلقت وعدا من سفير ايران لدى البلاد محمد ايراني بأن يكون هناك موقف من تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في بلاده والذي ذكر فيه أن قاعدة «علي السالم» في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين اليوم الاحد على هامش احتفال سفارة جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة يوم التأسيس انه “لم نتلق ردا من الخارجية الإيرانية ولكن كان لقائي بالسفير الإيراني إيجابيا”.

واضاف “لمسنا تفهم السفير الايراني بقلق وانزعاج الكويت لمثل هذه الأخبار ووعدنا السفير الإيراني ان ينقل ذلك إلى طهران كما طلبنا ان يكون هناك موقف ووعد السفير بذلك ونحن بانتظار هذا الموقف” مشيرا في الوقت ذاته الى ان لقاءات القائم بالأعمال الكويتي لدى ايران مستمرة مع المسؤولين في طهران.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت الجمعة الماضية السفير الإيراني لدى الكويت محمد ايراني حيث اجتمع مع الجارالله وذلك على خلفية التصريحات آنفة الذكر حيث أعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة «علي السالم».

واشار الى ما سبق أن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.