سمو ولي العهد يبعث ببرقيتي شكر إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد السعودي

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ الثناء والعرفان على الرعاية البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق من طيب الاستقبال وحسن اللقاء المفعم بكرم الوفادة خلال حضور سموه المهرجان السنوي لسباق الهجن والذي أقيم بمدينة الرياض ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للابل الرابع.

معربا سموه عن بالغ سروره باللقاء الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والاخوة ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سادته روح الاخوة والمودة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط أسرنا الكريمة ودولنا وشعوبنا الشقيقة.

مشيدا سموه حفظه الله بما تميز به المهرجان السنوي من حسن تنظيم وإعداد وما تخلله من عروض شيقة لسباق الهجن كانت محل الاعجاب وبالمستوى الرفيع الذي بدا جليا في هذا الحدث الكبير الذي يجسد عاداتنا المؤصلة لتظل دوما في ذاكرة الأجيال تخليدا لتقاليدنا العريقة وتراثنا العزيز معربا عن خالص اعتزازه بما يجمع بينهم من اواصر المحبة وعلاقات الاخوة سائلا العلي القدير أن يمتعه بوافر الصحة والعافية وان يرعاه برعايته وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الوفي دوام الاستقرار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر لأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على الرعاية البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال حضور سموه فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن والذي أقيم بمدينة الرياض ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للابل الرابع سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.