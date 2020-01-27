«الداخلية»: القبض على مزور عملة وبحوزته 8960 ديناراً «مزورة»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكن من ضبط شخص يقوم بتزوير العملة الكويتية، وعثر بحوزته على «8960» ديناراً مزورة من فئة الـ «20 دينار».

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى قسم مباحث جليب الشيوخ تفيد بقيام شخص بتزوير العملة الكويتية فئة الـ «20 دينار»، وتصريفها في المتاجر والأسواق التجارية.

وبعد عمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم وإرسال أحد المصادر السرية لشراء كمية من العملة المزورة، وتم ضبط المتهم وعثر بحوزته على مبلغ «1300» دينار من فئة «20 دينار» مزورة.

وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم بتزوير العملة وأرشد عن نقود مزيفة في مركبته وبتفتيشها عثر على مبلغ «3180» ديناراً مزورة من فئة «20 دينار»، وبتفتيش مسكنه تم العثور على مبلغ «4480» ديناراً مزورة وعلى قطع ورقية بحجم فئة «20 دينار» يقوم بطباعة وتزييف النقود من خلالها.

تم تحويل المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.