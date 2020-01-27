رئيس الوزراء: فترة عضوية الكويت في مجلس الأمن اتسمت بالحساسية والصعوبة لكثرة الملفات الشائكة

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إن فترة عضوية الكويت في مجلس الأمن اتسمت بالحساسية والصعوبة نظرا لكثرة الملفات الدولية الشائكة التي طرحت على المجلس خلال ذلك الوقت، وذلك خلال رعايته اليوم ندوة التجربة الثانية للكويت في مجلس الأمن «2018-2018» التي أقامتها وزارة الخارجية.

وأكد الخالد أن الكويت حرصت خلال عضويتها على التعامل مع القضايا الدولية وفق نهج سوي ومتزن، مبينا أن الكويت حصلت على ثقة 188 دولة في الأمم المتحدة لتكون عضوًا غير دائم في مجلس الأمن.

وأضاف الخالد أن الكويت نجحت في التركيز على أولوياتها الأربع، وهي “تبني القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، تبني القضايا الإنسانية، منع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن”

بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، “كانت التجربة الثانية للكويت في مجلس الأمن موفقة وناجحة”، فيما أشار السفير منصور العتيبي إلى أن الكويت تمكنت من الوفاء بما تعهدت به وحققت النجاحات.

وحضر الندوة التي تنظمها وزارة الخارجية في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعدد من الديبلوماسيين.