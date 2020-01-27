سمو الأمير يعزي الرئيس الأمريكي بضحايا سقوط مروحية في كاليفورنيا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في ولاية كاليفورنيا والذي أودى بحياة جميع ركابها.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في ولاية كاليفورنيا.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.