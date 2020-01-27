نائب وزير الخارجية يجتمع مع السفير الإيطالي

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله اليوم الاثنين مع سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الكويت السفير كارلو بالدوتشي.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد على الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر.