«الجمارك»: إحباط 4 محاولات لتهريب حشيش وخمور في 3 منافذ جوية

استمراراً لجهود رجال الجمرك الجوي في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة والمخدرة بأنواعها، استطاع 3 من مفتشوا المنافذ الجوية من إحباط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة واخرى مسكرة بواقع محاولتين في T5 ومحاولة في كلاً من T1و T4، هذا وأحيل المسافرين الأربعة إلى الأجهزة المختصة ومنهم امرأة وذلك بعد تحرير محاضر ضبط جمركي، كما أحيلت المواد المضبوطة.

ففي مطار الـT4 اشتبهت احد المفتشات في مسافرة بدا عليها الارتباك بمجرد هبوط طائرتها القادمة من دولة عربية لتقوم المفتشة باصطحابها وتفتيش امتعتها بشكل دقيق والعثور على قطعة يشتبه انها لمخدر الحشيش وزجاجتين بها خمور مستورة وحبوب يشتبه انها مخدرة، وفي مطار T5 ضبط مسافرين الأول قادم من دولة أوروبية وبحوزته حبوب يشتبه انها مخدرة وقطعة حشيش، والثاني قادم من دولة عربية وضبطت معه قطعتين من مادة يشتبه انها لمخدر الحشيش.وفي T1 تم ضبط مسافر قادم من دولة عربية وعثر معه على قطعة بنية اللون يشتبه انها مخدر الحشيش. وهذا، وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب مواد محظورة، وتدعو جميع المسافرين إلى عدم التطوع وحمل أمتعة الغير.