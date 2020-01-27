وزير الصحة: لا حالات مصابة بفيروس “كورونا المستجد” في الكويت حتى الآن

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الكويت حتى الآن.

وشدد الشيخ باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين على ضرورة أخذ المعلومات في هذا الشأن من مصادرها الرسمية وعدم التردد في التواصل مع قنوات الوزارة الرسمية في حال وجود أي استفسار سائلا الله عز وجل السلامة للجميع.

من جهته اوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في تصريح مماثل ل انه فيما يخص ما تم تداوله بشأن عدم السماح لعدد من الركاب بدخول البلاد من قبل الجهات المعنية “يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والوقائية التي تحرص عليها الجهات الرسمية ذات الصلة في الدولة”.

واضاف السند ان الجهات ذات الصلة في الدولة تعمل بالتنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي لهذا الوباء حفاظا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض.

وبين ان هذا الاجراء معمول به في كل الدول وذلك ضمن تنفيذ خطط مواجهة مثل هذا النوع من الأمراض اذ تقوم الدول بتقليل استقبال القادمين من الدول التي ينتشر فيها الوباء قدر الاستطاعة وعدم استقبال إلا ذوي الصفات الرسمية وعلى أضيق نطاق بعد إجراء الفحوصات اللازمة بهدف تحصين البلاد من انتقال العدوى إليها.

وكان الشيخ الدكتور باسل الصباح ذكر في تصريح سابق ان الوزارة وبناء على توجيهات من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقوم باتخاذ كل الاجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية من خلال تفعيل خطط العمل المعتمدة عالميا للحد من انتقال فيروس «كورونا المستجد».

واكد اتخاذ الوزارة كل الاجراءات المتبعة عالميا فور التأكد من أنباء تفشي الفيروس وذلك بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض.