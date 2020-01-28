سمو الأمير يتلقى رسالة تهنئة من اخيه سمو الشيخ ناصر المحمد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم هذا نصها: “سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره المديد أمير البلاد المفدى تحية طيبة وبعد ،،، يشرفني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموكم مسند الإمارة.

كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأؤكد بالغ اعتزازي بما يشهده بلدنا العزيز من تطور ونماء في مختلف المجالات في ظل حكم سموكم الميمون داعيا الله عز وجل أن يوفقكم دوما ويسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه مصلحة أبناء شعبنا الكرام وأن يحفظكم لنا خير قائد لخير شعب نرفل تحت قيادتكم الرشيدة في حال الأمن والاستقرار والرخاء.

خالص تحياتي وتقديري لسموكم حفظكم الله ورعاكم سائلا المولى سبحانه أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم ذخرا لوطننا الحبيب قائدا حكيما وربانا ماهرا تقودون سفينة نهضته وازدهاره لأعلى قمم العزة والمجد وأن يديم على وطننا الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات الود والتقدير ،،،” ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح” هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح حفظه الله ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه سموه من مشاعر طيبة وتمنيات ودعوات صادقة بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

مقدرا سموه رعاه الله ما عبر عنه من إشادة بالإنجازات البارزة التي تم تحقيقها بفضل من الله تعالى وتوفيق منه ثم بفضل الجهود المخلصة لأبناء الوطن الكرام والتي أسهمت في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية لوطننا الغالي وسائلا سموه الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما ينشده من رقي ونمو وإزدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.