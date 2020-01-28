سمو الأمير يتلقى رسالة تهنئة من سمو الشيخ جابر المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم التالي نصها: “سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى تحية طيبة وبعد يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموكم مسند الإمارة.

ويسرني ونحن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة أن أثمن عاليا ما حققته كويتنا الغالية بفضل سياستكم الحكيمة من خطوات تاريخية متميزة وما تمتعت به في ظل عهدكم الزاهر من الانجازات والمكانة الدولية الرفيعة التي يفخر ويعتز بها شعبكم المحب لسموكم رعاكم الله كما أدعو الله العزيز القدير أن يحفظكم بعنايته ويشملكم برعايته وأن يحقق لوطننا العزيز بفضل قيادتكم الرشيدة ما يصبو إليه أبناؤكم من رفعة وتقدم ونماء.

خالص التهاني وأطيب التمنيات لسموكم بدوام نعمة الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يديم على بلادنا الحبيبة العزة والاستقرار والأمان والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة ورعايتكم الكريمة.

حفظكم الله ورعاكم.

وكل عام وسموكم بخير جابر المبارك الحمد الصباح” هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه سموه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

مقدرا سموه رعاه الله ما عبر عنه من ثناء بما يشهده الوطن الغالي من إنجازات حضارية على صعيد مساره التنموي الطموح أسهمت في تعزيز مكانته المرموقة في المجتمع الدولي سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما ينشده من رقي ونمو وازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.