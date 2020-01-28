سمو الأمير يتلقى رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم التالي نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى تحية إجلال وتقدير،،، يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم باسمي وباسم إخواني الوزراء أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموكم مسند الإمارة.

ويطيب لنا ونحن نستقبل عاما جديدا في مسيرة سموكم رعاكم الله الحافلة بالإنجازات التاريخية والعطاء الدائم مواصلين عهدا ميمونا النجاح فيه حليفكم والتوفيق فيه رفيق دربكم بإذن الله تعالى أن نعرب لسموكم حفظكم الله ورعاكم عن بالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بهذه المسيرة العطرة المباركة التي أسهمتم خلالها في تحقيق نهضة وطنية شاملة وسياسة دولية حكيمة أرسيتم قواعدها وتوجت بالمكانة الرفيعة التي تحتلها الكويت بين دول العالم.

كما يسعدنا ونحن نبدأ حقبة جديدة أن نعاهد سموكم رعاكم الله على استكمال مسيرة التنمية والبناء بروح يسودها الإخلاص والحب للوطن ملتزمين بتوجيهاتكم السديدة ومرئياتكم السامية من أجل مصالح الوطن والمواطنين وتحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبنا من خير ورخاء.

صادق التهاني وأطيب الدعوات أن يلبسكم المولى عز وجل ثياب الصحة والعافية وأن يبارك في عمركم ويوفقكم إلى ما فيه الخير لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

وتفضلوا سموكم بقبول وافر التقدير والاحترام ،،، صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه وإخوانه الوزراء من خالص التهاني والتمنيات وصادق الدعاء بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.

سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يكلل جهود سموه وإخوانه الوزراء بالسداد للارتقاء بالمسيرة التنموية الطموحة للوطن العزيز ويوفق الجميع لرفعة شأنه وإعلاء مكانته المرموقة والرفيعة في المجتمع الدولي عبر تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والمنشودة وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.