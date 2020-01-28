أنشطة توعوية ودعوية لواعظات جمعية صندوق إعانة المرضى بالمستشفيات

أقامت إدارة التوعية والارشاد بجمعية صندوق إعانة المرضى ممثلة بقسم الواعظات فعاليـة فرحتـكمـ غـايتـنا ٥ في حديقة مجمع البوليڤـارد،، حيث تم استقبال مرضى الطب الطبيعي واقامة برنامج حافل لهم تضمن مسابقة عن الأنبياء والصحابة وفقه طهارة وصلاة المريضة ومسابقة ثقافية شعبيـة كما تم تقديم خاطرة هادفة لهن عن فضل الذكر وتم توزيع الهدايا والجوائز على المريضات في نهاية اليوم ما اسعدهم ورسم البسمة على شفاههم.

كما نظمت إدارة التوعية والارشاد بجمعية صندوق اعانة المرضى قسم الواعظات محاضرة «حفت الجنة » القتها الواعظة ام محمد المطيري.. ضمن سلسة محاضرات وندوات توعوية وفقهية هادفة ينظمها قسم الواعظات في مستشفى الرازي وذلك امس الاحد الموافق 26/1/2020 الساعة 11:00 صباحاً

سعيا لنشر الوعي بمبادئ ديننا الحنيف بين مختلف شرائح المجتمع ،، ينظم قسم الواعظات التابع لادارة التوعية والارشاد بجمعية صندوق اعانة المرضى محاضرة قوت القلوب للواعظة سمر الأحمد وذلك يوم الاربعاء الموافق 29/1/2020 الساعة 10:30 صباحا في مستشفى الجهراء مبنى الكلى.

وضمن برنامج محاضراتها الدوري الهادف لنشر الوعي الديني في المجتمع، اقامت كذلك إداره التوعيه والإرشاد ممثلة بقسم الواعظات في مستشفى الفروانية محاضره بعنوان ” هدايات من سورة الفاتحة” للواعظة منى جاسر .. ركزت فيها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«لاصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وأن هذه السورة المباركة لها أسماء عديدة تدل على عظم مكانتها ورفعة قدرها وأن من أسمائها السبع المثاني من هدايات سورة الفاتحة الإستشفاء بها وأنها أشتملت على التوحيد بأنواعه والإيمان بالقدر وباليوم الآخر سعيا لنشر الوعي بمبادئ ديننا الحنيف بين مختلف شرائح المجتمع ،، ينظم قسم الواعظات التابع لادارة التوعية والارشاد بجمعية صندوق اعانة المرضى محاضرة «قوت القلوب» للواعظة سمر الأحمد وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/2020 الساعة 10:30 صباحا في مستشفى الجهراء مبنى الكلى والدعوة عامة لمن يرغب بالحضور.