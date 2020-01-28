“الإطفاء” تفعل خطة الطوارئ البديلة لإنجاز المعاملات

اعلنت الإدارة العامة للاطفاء اليوم الثلاثاء تفعيل خطة الطوارئ البديلة لانجاز المعاملات بعد توقف الموقع الالكتروني بسبب عملية اختراق الشبكة الالكترونية السبت الماضي.

واوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء» في بيان صحفي انه بعد عملية الاختراق تم وقف العمل بالشبكة الالكترونية احترازيا لعدم اتساع مشكلة الاختراق مؤكدة على وجود نسخة احتياطية لجميع البيانات المحفوظة في الشبكة والتي لا يمكن الوصول إليها من خلال عمليات الاختراق.

واضافت ان هناك اوامر صدرت من مدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد بتشكيل لجنة مكونة من الجهات الحكومية المعنية والمختصة في مجال الأمن السيبراني اضافة الى الفرق الفنية التابعة لمركز نظم المعلومات التابع للاطفاء لكي تقوم بوضع الحلول العاجلة لمشكلة الاختراق.

واشارت الى ان قطاع الوقاية فعل خطة لضمان سير العمل لانهاء المعاملات عن طريق اصدار تراخيص مؤقتة مدتها شهر واحد وذلك في ستة محافظات وثلاثة مراكز خدمة وهناك تنسيق متكامل مع جهات الدولة حول هذا الموضوع.

واضافت ان هناك تنسيق مع اتحاد المكاتب الهندسية لطريقة تقديم المخططات الخاصة بالمشاريع وهناك دعم فني من قبل جهات الدولة المعنية لمساعدة الادارة على تخطي المشكلة في القريب العاجل.