“محافظات الكويت” الست تقيم مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق الاحتفالات الوطنية

اقامت محافظات الكويت الست اليوم الثلاثاء مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق احتفالاتها بالذكرى ال14 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم التي تصادف يوم غد الاربعاء وذكرى العيد الوطني ال59 وعيد التحرير ال29.

وقال محافظ «العاصمة» الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح في كلمة له في قصر نايف بهذه المناسبة ان “نعمة الامن والامان التي انعم الله بها علينا تستحق ان نرفع ايدينا بالشكر والامتنان لربنا المنان فبالشكر تدوم النعم وتستقر في النفس مشاعر الاطمئنان”.

واعرب الشيخ طلال الخالد عن امله بان يحفظ الله الكويت واميرها وسمو ولي عهده الامين وان يديم على الكويت نعمة الامن والامان والتقدم والازدهار.

وهنأ سمو امير البلاد بمناسبة الذكرى ال14 لتولي سموه مقاليد الحكم وذكرى الاحتفال بالاعياد الوطنية وذكرى التحرير.

ولفت الى اهمية استخلاص الدروس والعبر من محنة الغزو الغاشم باعتبارها مرحلة مصيرية وفارقة في تاريخ الوطن داعياالباري عز وجل ان يرحم شهداء الكويت الذين جادوا بأنفسهم من أجل الكويت وخضبت دماؤهم الزكية ثرى الكويت الطاهر فضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء ورسموا بعطائهم أروع نماذج الولاء والانتماء.

ومن جهته رفع محافظ «حولي» الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أسمى آيات التهاني الى مقام سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي.

وقال الشيخ أحمد النواف في كلمة له عقب مراسم رفع العلم “نغتنم هذه المناسبة الوطنية لتجديد الحب والولاء لكويتنا الحبيبة ولمقام سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما”.

ودعا الله أن “يديم اميرنا سندا وربانا لسفينتنا يبحر بنا الى بر الأمان بحنكته ونظرته الثاقبة وسياسته الفريدة التي يشار إليها بالبنان”.

ورأى ان هذه المناسبة مدعاة للفخر والاعتزاز بما سطره أبناء الكويت الأوائل من المؤسسين والأجداد الذين سجلوا أحرفا من نور يسترشد بها الى المستقبل بمبادئ سامية تقوم على حب الوطن.

ولفت الشيخ أحمد النواف الى ان الكويت تستكمل مسيرة التطور والانجازات من خلال تطلعات القيادة الرشيدة وبأفكار شبابها الى وضع استراتيجية رؤية الكويت الجديدة 2035 والتي تقوم على أسس متعددة من أهمها ترسيخ القيم الاجتماعية والحفاظ على الهوية وتحقيق التنمية البشرية.

ومن ناحيته رفع محافظ «مبارك الكبير» اللواء متقاعد محمود بوشهري أسمى آيات التهاني إلى مقام سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي.

وقال بوشهري في تصريح صحفي عقب مراسم رفع العلم إن هذه المناسبة الوطنية مدعاة إلى الفخر والاعتزاز بما سطره أبناء الكويت الذين سجلوا بأحرف من نور مبادئ وطنية نسترشد بها حب الوطن.

واضاف انه بهذه المناسبة العطرة “نحتفل اليوم بالأعياد الوطنية ونستحضر أمام أعيننا الإنجازات العظيمة التي حققتها الكويت في كافةالمجالات وعلى مختلف المستويات محليا ودوليا بقيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه”.

وابتهل بوشهري إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

وبدوره قال محافظ «الجهراء» ناصر الحجرف ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ارسى بسياسته الحكيمة وقيادته البصيرة مكانة الكويت الاقليمية والدولية لتكون محل اشادة دائمة من الامم المتحدة لدوره الكبير في تجنيب المنطقة للازمات.

واضاف الحجرف في كلمة له خلال الاحتفال في «القصر الاحمر» بمناسبة مراسم رفع العلم ان احتفال الكويت برفع العلم في توقيت واحد تجسيد حي لوحدة الوطن وتماسكه ووقوفه خلف قيادته السياسية.

واشار الى انه في مثل هذه الايام “نستذكر بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الابرار الذين سالت دماءهم الطاهرة على ارض الوطن مضحين بأرواحهم الغالية دفاعا عن الحق والشرعية لرفع راية الكويت خفاقة عالية”.

ودعا الباري عز وجل ان يعيد على الكويت هذه المناسبة اعواما عديدة متمنيا دوام التقدم والازدهار والاستقرار للكويت واهلها تحت راية قائد الانسانية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابرالصباح حفظهما الله ورعاهما.

ومن جهته رفع محافظ «الاحمدي» الشيخ فواز خالد الحمد الصباح اخلص آيات التهاني والتبريكات لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى ال14 لتولي سموه مقاليد الحكم وذكرى العيد الوطني ال59 وعيد التحرير ال29.

وقال الشيخ فواز الصباح في كلمته بمناسبة احتفال محافظة الاحمدي بمراسم رفع العلم في مقر المحافظة “ها هي نسائم الفرحة تصافح قلوبنا من جديد وتشيع حولنا السعادة وفي نفوسنا وخواطرنا وترسم على وجوهناالبسمة والأمل في مستقبل أفضل وتذكرنا بالآباء والأجداد وتاريخهم المشرف وعملهم المخلص وتضحيتهم بالغالي والنفيس للمحافظة على راية الكويت العزيزة عالية خفاقة في مختلف الميادين”.

واكد الفخر بالجهود والتضحيات “التي قدمتها اجيالنا السابقة فهي التي أبقت الكويت وطنا نفخر بالانتماء اليه ونعتز بمكانته المرموقة ضمن المنظومة الدولية مثلما نفتخر ونعتز به كمركز للعمل الإنساني وبسمو أميرنا كقائد للعمل الانساني”.

ودعا المولى سبحانه ان يحفظ الكويت ويبقيها واحة أمن وأمان ورخاء واستقرار في ظل قيادتها الرشيدة وأن ينعم بالسلام الدائم على أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع.

ومن جهته رفع محافظ «الفروانية» الشيخ مشعل جابر العبدالله الصباح بهذه المناسبة نيابة عن اهالي المحافظة من مواطنين ومقيمين اسمى آيات التهاني لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي كافة بمناسبة بدء احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية.

واكد الشيخ مشعل الصباح في كلمة له بالاحتفالية ان الاحتفال برفع العلم يمثل رمزا للوحدة والوفاق بين كافة ابناء الوطن وتجديدا للولاء للقيادة الحكيمة للبلاد وتعزيز الانتماء للوطن الغالي وتعبيرا عن الحب والولاء لمكانة العلم ورفعته وبذل الروح من اجله “ليبقى شامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة ووحدة ابناء الشعب الكويتي”.

واضاف ان “التجمع الوطني يعد تعبيرا صادقا عن فرحة الشعب الكويتي بمرور 14 عاما على تولي سمو الأمير حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد” مؤكدا ان سموه مثال يحتذى به في حكمته وقدرته على تحقيق الوحدة الوطنية ولم الشمل.

وذكر ان سمو الامير له في كل موقع من المسؤولية بصمة مهمة كما ان له في كل عمل انجاز بارز وفي كل علاقة لمسة إنسانية داعيا العلي القدير ان يحفظ الكويت واهلها وأن يديم على الكويت نعمة الامن والامان والتقدم والازدهار.

واشتمل حفل محافظة الفروانية إلى جانب مراسم رفع العلم على افتتاح معرض مجموعة الكويت في قلوبنا التطوعي والسيارات الكلاسيكية كما القى الشاعر مجلاد الفعم قصيدة وطنية بهذه المناسبة.