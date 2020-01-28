“الطيران المدني”: إنجاز المطار الجديد يسير وفق الخطة المرسومة

أكد رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح اليوم الثلاثاء ان اعمال البناء لإنجاز مطار الكويت الدولي الجديد «تي 2» تسير وفق الخطة المرسومة ويحظى بمتابعة حثيثة من قبل الحكومة.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب مشاركته في القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران المقامة في دبي ان “هناك تحديات تواجه انجاز المطار الجديد ولكن بحمد الله يتم تجاوزها بالسرعة الممكنة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد”.

واضاف ان حرص الحكومة الكويتية ممثلة بتوجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الحثيثة للمستجدات ادى الى الالتزام بمراحل إنجاز مطار «تي 2» والذي سيعد من اكبر المطارات في المنطقة بعد الانتهاء من بنائه.

واوضح ان المطار الجديد سيعزز البنية التحتية لقطاع الطيران الكويتي ليستوعب الزيادة السنوية في اعداد المسافرين والتي قدرت بنحو خمسة في المئة حسب تقرير اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا».

وذكر ان السوق الكويتي يشهد توسعا كبيرا في قطاع الطيران مع إضافة شركات طيران جديدة كل عام جعلت من الكويت وجهة سفر او محطة نقل «ترانزيت» هامة على خريطة الشرق الأوسط منوها بالاستثمارات الكبيرة التي شهدتها الكويت في هذا المجال ما ادى الى زيادة أهميتها على خارطة النقل الجوي.

وحول مشاركته في القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بدبي اوضح ان المشاركة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للطيران المدني على مواكبة التطور الكبير الذي حققته صناعة الطيران والاطلاع على افضل ممارسات الدول لزيادة المردود الاقتصادي في هذا المجال.

واضاف ان القمة تعد فرصة هامة للاطلاع على كيفية مساهمة رواد الاعمال الشباب في قطاع الطيران وكيفية ادماجهم في مشاريع النقل الجوي “وهناك تجارب لدول صديقة وشقيقة نود ان نستفيد منها في الكويت”.

وأشاد بالتجربة الإماراتية في قطاع الطيران والنقل الجوي والتي تشهد تقدما مستمرا مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات الإماراتية في ادارة المطارات حيث تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال بالعالم.

وتتميز القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بحضور نخبة من مشغلي الطائرات والمطارات ومقدمي الخدمات الفنية واللوجستية والاستشارات القانونية حول العالم.

وتستعرض القمة العالمية أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني الدولي وتعد نافذة لرجال الأعمال والمتخصصين لاستكشاف أبرز الفرص والاستراتيجيات الاستثمارية وذلك على مدار يومين.