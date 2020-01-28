سمو الأمير يتلقى رسالة تهنئة من نائب رئيس الحرس الوطني

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم التالي نصها: “سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا – بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا – أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور أربعة عشرة عاما على تولي سموكم سدة الإمارة ومقاليد حكم البلاد.

وإذ نحتفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا فإننا نشيد بكل فخر واعتزاز بإدارة سموكم الحكيمة لدفة السفينة نحو مستقبل أكثر إشراقا وعزة ورفعة لكويتنا العزيزة وأبنائها المخلصين عبر طريق رسمتم سموكم معالمه وحددتم أهدافه نحو «كکويت جديدة» جعلتموها بحكمتكم المعهودة وتوجيهاتكم السامية نموذجا للعطاء ومنارة للانسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدة للتنمية حتى أضحت في أرقى مكانة إقليميا ودوليا.

وختاما فإننا ندعو الله تعالى أن يحفظ سموكم قائدا حكيما وراعيا أمينا وأن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية كما نسأله تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعمه ظاهرة وباطنة وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة بمؤازرة سيدي سمو ولي العهد الأمين حفظكما الله ورعاكما وسدد على دروب الخير خطاكما.

وكل عام وسموكم بخير مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني” وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني عبر فيها سموه حفظه الله عن جزيل شكره لمعاليه ولمنتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا على ما عبروا عنه من خالص التهاني وطيب المشاعر بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم مبتهلا سموه حفظه الله إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد الخطى لخدمته وإعلاء شأنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.