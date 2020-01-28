الكويت والإمارات توقعان مذكرة تفاهم في قطاع الطيران

وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على هامش أعمال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، وأرست المذكرة إطار عمل للاعتراف المتبادل لاعتمادات شركات صيانة الطائرات.

وقع المذكرة على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بدبي، كل من رئيس الطيران المدني بدولة الكويت الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات سيف محمد السويدي.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم ليعزز إطار عمل التعاون بين الدولتين في قطاع الطيران المدني، وكجزء من منظومة التعاون على نطاق أوسع، فضلاً عن أنه يعكس العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين.