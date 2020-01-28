وزير التربية: مراسم رفع العلم تغرس قيم المواطنة لدى الأبناء

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي إن المشاركة في مراسم رفع العلم والاحتفال بالأعياد الوطنية من شأنهما غرس قيم المواطنة وترسيخها وتعزيز الانتماء في نفوس أبناء الكويت.

وأكد الوزير الحربي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى ال14 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم والتي تصادف غدا الأربعاء الحرص على المشاركة في مراسم رفع العلم والاحتفال بأعياد الكويت الوطنية لما لها من أبعاد وآثار إيجابية في المسيرة التربوية والتعليمية.

وتقدم بهذه المناسبة بأطيب التبريكات والتهاني إلى رائد المسيرة الوطنية والتعليمية في البلاد قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المدارس ستشهد العديد من الاحتفالات والمراسيم الوطنية في كل المناطق التعليمية وتستمر حتى نهاية العيد الوطني لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال مناهجها إلى تعزيز القيم الإيجابية المتمثلة بالدرجة الأولى في المواطنة وحب الوطن.

وأشار إلى أن “هدفنا المنشود يتمثل في خلق مواطن إيجابي فاعل مخلص في عمله قادر على تحمل المسؤولية ويحترم الدولة وقوانينها وحقوق الإنسان والرموز الوطنية والبيئة”.

وحث الطلاب والطالبات على العمل بالمفاهيم التربوية والتمسك بالوحدة الوطنية وقيمها والابتعاد على كل ما يثير التفرقة مبينا أن رفع العلم له رمزية كبيرة “فهو يعكس تاريخا مشرقا للكويت على مدى العقود الماضية ويمثل حمل أمانة من جيل إلى آخر لتكون الكويت دائما في أبهى صورها”.