وزيرة الشؤون: الانتهاء من ترميم بيت “ضيافة حولي 2”

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري اليوم الثلاثاء انتهاء أعمال ترميم بيت «ضيافة حولي 2» التابع لإدارة الحضانة العائلية.

وقالت الوزيرة أسيري في تصريح صحفي إن الأبناء بدأوا الانتقال إلى السكن عقب تجهيزه على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية مضيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي لأبنائها ودمجهم في المجتمع بما يعكس وجه الكويت المشرف في الاهتمام بهذه الفئة.

وذكرت أن وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الحضانة العائلية تسعى إلى توفير احتياجات الأبناء في مختلف مراحل الحياة كالوجبات والكسوة فضلا عن توفير السيارات الحديثة للتنقل والتعليم في المدارس الحكومية والجامعية.

وشددت على ضرورة تضافر جهود جميع مسؤولي الشؤون الاجتماعية من أجل احتواء الابناء وتقديم كل التسهيلات أمامهم وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجههم.