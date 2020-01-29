بلدية «مبارك الكبير»: رفع 247 م3 من المخلفات وتبديل 55 حاوية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات ميدانية لتنظيف منطقة صباح السالم في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #خلها_نظيفة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالإنابة بمحافظة مبارك الكبير خالد العازمي أن الجولة قد انطلقت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحآ وانتهت في الواحدة ظهرا مشيرا الى ان الجولة تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة .

وأوضح العازمي بأن الارتقاء بمستوى النظافة يأتي على رأس أولوياتنا مشيرا في هذا الصدد الى ان خطة اعمال التنظيف بالمحافظة تسير وفق ماهو مخطط له في جميع المناطق بشكل عام من استبدال الحاويات القديمة باخرى جديدة وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كافة المخلفات وكل مايشوه المنظر العام بالمناطق .

وأشار العازمي الى انه قد تم رفع ونقل حمولة 247م3 من المخلفات التي تمثلت في رفع المخلفات الناتجة عن التنظيف الالي واليدوي للشوارع الداخلية والخارجية فضلا عن مخلفات تنظيف الشواطئ الساحلية فضلا عن رفع 3 سيارات مهمله وسكراب ومعروضه للبيع بعد انتهاء الفترة القانونية لملصق الإنذار فضلا عن تبديل 55 حاوية قديمة بجديدة .

وأضاف العازمي بأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بمناطق المحافظة أولا بأول مشيرا في هذا الخصوص الى ان أي تقاعس او تقصير يثبت بحق أي شركة تنظيف ستتم تطبيق الجزاءات والغرامات المالية ببنود العقد المبرم بين البلدية وشركة التنظيف مؤكدا على عدم تهاون المفتشين في تطبيق القانون بحق الشركات المتقاعسه.