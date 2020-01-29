«هيئة الطرق»: افتتاح جزئي لمشروع تطوير «الدائري الأول».. الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنه ضمن خطتها لأعمال تطوير الطريق الدائري الأول – المرحلة الثانية ولتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في قلب العاصمة، سوف يتم افتتاح جزئي للمشروع وذلك للطرق الخدمية الموازية لطريق الدائري الأول المرحلة الثانية ضمن العقد RA /121 المتجه من المنطقة أمام دوار قصر دسمان مروراً بشارع الهوليداي إنّ ومجمع سنابل الى التقاطع مع شارع خالد بن الوليد مروراً أمام البنك المركزي الجديد الى التقاطع المقابل لمسجد الدولة وكذلك الاتجاه من أمام البورصة مروراً أمام حسينية معرفي والتقاطع مع شارع خالد بن الوليد الى دوار دسمان، وذلك فجر يوم الأحد المقبل الموافق 2-2-2020 .