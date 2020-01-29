وزير الاعلام ينعي لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني محمد المسعود

نعى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المغفور له لاعب نادي القادسية لكرة القدم ومنتخب الكويت الوطني الاسبق محمد المسعود معتبرا انه احد اعمدة رياضة كرة القدم خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقال الجبري في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان الاسرة الرياضية الكويتية فقدت احد قاماتها وروادها ممن نهضوا بلعبة كرة القدم حتى انه حمل كأس الخليج العربي في نسخته الاولى.

واوضح الوزير الجبري ان للراحل دور كبير في توجيه ونصح اللاعبين الشباب آنذاك ما انعكس على استمرارية تطور الكرة الكويتية وانطلاقها نحو آفاق ارحب.

واعرب عن بالغ مواساته لأسرة الفقيد والاسرة الرياضية الكويتية والخليجية والعربية التي فقدت برحيله احد روادها داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بفسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.