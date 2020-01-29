وزير الداخلية: مسيرة سمو الأمير الحافلة بالانجاز محل فخر للجميع

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم الاربعاء ان مسيرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحافلة بالانجاز والعطاء على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا محل فخر واعتزاز للجميع ونبراس يستنيرون به.

واستذكر الصالح في رسالة تهنئة الى سمو الأمير بمناسبة الذكرى ال14 لتولي سموه مقاليد الحكم نقلها بيان للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية دور صاحب السمو في إعلاء مكانة الكويت في جميع المحافل الدولية.

ونوه بحرص سموه الدؤوب على دعم السلم والاستقرار وتأكيد أواصر التعاون في المنطقة والعالم أجمع مشددا على ان “أبناءك وبناتك منتسبي وزارة الداخلية سيظلون بعون الله كعهد سموكم بهم حصنا منيعا لكل من يحاول العبث والمساس بأمن الوطن لينعم كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان”.

ودعا المولى عز وجل ان يحفظ سموه ويحيطه بعنايته ورعايته ويديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.