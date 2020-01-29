عبدالله الدماك: ندعو نواب الأمة لإقرار اقتراح زيادة دعم المزارعين

‏اثنى رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك على الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس الأمة في دعم إخوانهم المزارعين وخاصة النائب الحميدي السبيعي في المطالبة بحقوق المزارع الكويتي وكان آخرها تقديم اقتراح برغبة لرئيس مجلس الأمة في زيادة الدعم الزراعي للمزارعين من 7,000,000 الى 12,000,000 دينار.

‏وأوضح الدماك في تصريح صحفي، أن الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب السبيعي وقع عليه الدكتور محمد الهدية وماجد مساعد المطيري وعبدالله أحمد الكندري والدكتور عادل الدمخي، وقد بين السبيعي في الاقتراح أنه في الوقت الذي تعتبر فيه المنتجات الزراعية من أهم الأمور التي يطلبها المواطنون لتلبية احتياجات حياتهم المعيشية اليومية ولما كان المزارعون في شمال الكويت وجنوبها لا يدخرون جهدا من أجل استصلاح الصحراء القاحلة وجعلها أرض خصبة منتجة للخيرات بكافة أنواعها بهدف تلبية هذه الاحتياجات و تحقيق الإكتفاء الذاتي ولذلك فإن المزارعون يحتاجون الى مزيد من الدعم المادي.

وبين الدماك، أن النائب السبيعي أوضح في اقتراحه بأن مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد وافق على زيادة الدعم ليكون 12,000,000 دينار كويتي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 222 لشهر يونيو 2009 المتخذ بالاجتماع رقم ‫6‏/2019‬ المنعقد في تاريخ 13 نوفمبر 2019 وأن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب قد اعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 26 نوفمبر 2019 لذا تقدم السبيعي وعدد من الأعضاء باقتراح برغبه برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر الموقر وكان النصر اقتراح زيادة مبلغ الدعم المنتج النباتي ليكون 12,000,000 دينار بدلا من 7,000,000 دينار كويتي.

وأختتم الدماك تصريحه بتقديم خالص الشكر والعرفان للنائب الحميدي السبيعي والنواب الموقعين معه على الإقتراح متمنيا أن يحصل هذا الاقتراح على صفة الإستعجال ويتم إقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة ليرى النور قريبا.