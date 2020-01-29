سمو الأمير يتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الخليجية والعربية والدول الصديقة بمناسبة الذكرى الـ14 لتولي سموه

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تهاني من اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لتولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم عبروا فيها عن خالص تمنياتهم لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام العافية ولدولة الكويت بالمزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات شكر جوابية إلى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من خالص التهاني وطيب المشاعر وصادق الدعاء بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لتولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم متمنيا سموه رعاه الله لهم دوام الصحة والعافية.